Матч сборных России и Словакии покажет «Матч ТВ»

30 марта в отборочном этапе чемпионата мира — 2022 сборной России предстоит встретиться с национальной командой Словакии в Трнаве (Словакия). Встречу будет транслировать «Матч ТВ», стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Комментатором матча назначен Денис Казанский. Матч пройдёт без болельщиков на трибунах. Встреча со Словакией станет для сборной России третьей в отборочном этапе на ЧМ — 2022.

Квалификация для подопечных Станислава Черчесова стартует 24 марта встречей с национальной командой Мальты. Также в группу с Россией попали Кипр, Словения и Хорватия. Напомним, подготовку к мартовским матчам национальная команда России проводит в Сочи.



Сборная России занимает 39-е место в таблице рейтинга ФИФА. Словацкая команда стоит выше на пять позиций.