Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матч сборных России и Словакии покажет «Матч ТВ»

Матч сборных России и Словакии покажет «Матч ТВ»
Футбол / Сборная России 0

30 марта в отборочном этапе чемпионата мира — 2022 сборной России предстоит встретиться с национальной командой Словакии в Трнаве (Словакия). Встречу будет транслировать «Матч ТВ», стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Комментатором матча назначен Денис Казанский. Матч пройдёт без болельщиков на трибунах. Встреча со Словакией станет для сборной России третьей в отборочном этапе на ЧМ — 2022.

Квалификация для подопечных Станислава Черчесова стартует 24 марта встречей с национальной командой Мальты. Также в группу с Россией попали Кипр, Словения и Хорватия. Напомним, подготовку к мартовским матчам национальная команда России проводит в Сочи.

Сборная России занимает 39-е место в таблице рейтинга ФИФА. Словацкая команда стоит выше на пять позиций.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021