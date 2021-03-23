Чезаре Пранделли подал в отставку с поста главного тренера «Фиорентины»
Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли покинет свой пост.
Как сообщает Sky Sport Italia, специалист принял решение подать в отставку после поражения в матче 28-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (2:3). Об этом он уже сообщил руководству клуба.
Ожидается, что «фиалок» вновь возглавит Джузеппе Якини, уволенный в ноябре прошлого года. В настоящее время клуб и тренер ведут переговоры.
Напомним, цвета «Фиорентины» защищает российский нападающий Александр Кокорин. 30-летний футболист перебрался в команду из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно.
«Фиорентина» в последних 10 матчах Серии А одержала лишь три победы. После 28 туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 29 очков.
«Сегодня бомбы, а завтра?» Фанаты «Фиорентины» Кокорина атаковали базу клуба
Они недовольны выступлениями команды в текущем сезоне.
Рекомендуем вам
- 24 марта 2021
-
05:00
-
03:39
-
03:22
-
02:35
-
02:21
-
01:34
-
01:01
-
00:52
-
00:46
-
00:34
-
00:24
-
00:12
-
00:06
- 23 марта 2021
-
23:53
-
23:50
-
23:43
-
23:31
-
22:59
-
22:41
-
22:39
-
22:39
-
22:16
-
22:05
-
22:05
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:16
-
21:14
-
21:09
-
21:01
-
20:45
-
20:35
-
20:31
-
20:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам