Чезаре Пранделли подал в отставку с поста главного тренера «Фиорентины»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли покинет свой пост.



Как сообщает Sky Sport Italia, специалист принял решение подать в отставку после поражения в матче 28-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (2:3). Об этом он уже сообщил руководству клуба.



Ожидается, что «фиалок» вновь возглавит Джузеппе Якини, уволенный в ноябре прошлого года. В настоящее время клуб и тренер ведут переговоры.



Напомним, цвета «Фиорентины» защищает российский нападающий Александр Кокорин. 30-летний футболист перебрался в команду из московского «Спартака» в зимнее трансферное окно.



«Фиорентина» в последних 10 матчах Серии А одержала лишь три победы. После 28 туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 29 очков.

«Сегодня бомбы, а завтра?» Фанаты «Фиорентины» Кокорина атаковали базу клуба Они недовольны выступлениями команды в текущем сезоне.