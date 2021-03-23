«Я за любой кипиш». Дзюба — об игре со вторым нападающим в сборной России

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба заявил, что ему комфортно играть в связке с ещё одним форвардом.



«Я вообще за популяризацию футбола. Карликовые сборные прибавляют с каждым годом. Обороняться сейчас все умеют, у них появляются специалисты. Все должны иметь шанс отбираться на тот или иной турнир.

Мы пробуем разные вариации, но решение за тренерским штабом. Мне комфортно в любой ситуации, я и в клубе играю в связке со вторым нападающим. Я за любой кипиш», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



В предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).