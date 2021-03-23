Дзюба: говорить, что у сборной России проходная группа — непрофессионально

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба поделился ожиданиями от матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Говорить, что у нас проходная группа — непрофессионально. Мы готовимся к каждой игре отдельно. Главное — набирать очки в каждом отдельном матче.

Первые дни сборов Станислав Саламович спокойно смотрит на наши перипетии. Со второго-третьего дня забываем, что было в клубах. На пятый день приходит понимание того, что мы одна команда — сборная России. Сборная — это то, к чему стремится любой футболист: это особый настрой, ты защищаешь честь страны, гимн… Мы здесь для того, чтобы добиться цели и порадовать наших болельщиков», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



В предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).