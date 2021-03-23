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Черчесов: раньше было много товарищеских матчей. Мы и Дзюбу с Соболевым вместе ставили

Черчесов: раньше было много товарищеских матчей. Мы и Дзюбу с Соболевым вместе ставили
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном выходе на поле нападающих Артёма Дзюбы («Зенит») и Александра Соболева («Спартак»).

«Раньше было много товарищеских и контрольных матчей, можно было делать эксперименты. Мы и Дзюбу с Соболевым вместе ставили. Идеи всегда есть, другое дело — как найти возможность качественно их осуществить», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, в эту международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Соперниками команды Черчесова в отборочном цикле также станут Кипр и Хорватия.

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