Станислав Черчесов: сделали всё запланированное на этом сборе. Первый барьер — Мальта

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящих матчах команды в квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).



«Невозможно заранее предугадать, что будет во время матча. Первый барьер — Мальта. Сейчас думаем только о ней. Конечно, любой команде хочется начать с положительного результата. Все знают, что на уровне сборных никогда лёгких матчей не бывает.



Мы сделали всё запланированное на этом сборе. Правда, команда была не в полном составе, но это нормально на сегодняшний день. Оздоев и Зобнин — игроки основы, а травмы — часть футбола. В футболе без травм не бывает, относимся к этому уже нормально. В прошлый раз не было 14 игроков, сейчас — только двух. Уже лучше. Будем исходить из того, что мы наметили.



Как сборная справится без Оздоева и Зобнина? У нас есть игроки на эту позицию: мы и Мухина вызвали, который сыграл последние матчи на хорошем уровне. Головин может играть на нескольких позициях, Миранчук…



У нас было на несколько дней подготовки больше, чем на прошлых сборах. Четыре футболиста, например, появились только вчера ночью — сбор они не проходили, да и в тактических занятиях участия не принимали. Физическое состояние прибывших футболистов мы сможем определить только сегодня. Выбор состава на игру будет зависеть не от соперника, а от того, кто у нас готов играть», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Черчесов: раньше было много товарищеских матчей. Мы и Дзюбу с Соболевым вместе ставили