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Эмерсон объяснил прогресс «Челси» после назначения Томаса Тухеля

Эмерсон объяснил прогресс «Челси» после назначения Томаса Тухеля
Футбол / Англия 0

Защитник «Челси» Эмерсон оценил первые результаты работы Томаса Тухеля с командой. Немецкий специалист возглавил лондонский клуб в конце января 2021 года.

«Когда Томас прибыл в «Челси», мы с первого дня оценили организацию команды. Он показывает нам много видео, деталей и информации, которая очень помогает на поле. Команда здорово организована. Он проделывает потрясающую работу. Нам нужно это использовать. Мы вступаем в решающую часть сезона в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Нам нужно лишь поработать над некоторыми деталями и продолжать в том же духе», — приводит слова Эмерсона Globo Esporte.

После назначения Тухеля «Челси» не потерпел ни одного поражения в 14 матчах.

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