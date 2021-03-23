Эмерсон объяснил прогресс «Челси» после назначения Томаса Тухеля
Защитник «Челси» Эмерсон оценил первые результаты работы Томаса Тухеля с командой. Немецкий специалист возглавил лондонский клуб в конце января 2021 года.
«Когда Томас прибыл в «Челси», мы с первого дня оценили организацию команды. Он показывает нам много видео, деталей и информации, которая очень помогает на поле. Команда здорово организована. Он проделывает потрясающую работу. Нам нужно это использовать. Мы вступаем в решающую часть сезона в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Нам нужно лишь поработать над некоторыми деталями и продолжать в том же духе», — приводит слова Эмерсона Globo Esporte.
После назначения Тухеля «Челси» не потерпел ни одного поражения в 14 матчах.
Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Челси»
Томас Тухель — о Тэмми Абрахаме: он покинул тренировку спустя 5 минут
Рекомендуем вам
- 24 марта 2021
-
05:00
-
03:39
-
03:22
-
02:35
-
02:21
-
01:34
-
01:01
-
00:52
-
00:46
-
00:34
-
00:24
-
00:12
-
00:06
- 23 марта 2021
-
23:53
-
23:50
-
23:43
-
23:31
-
22:59
-
22:41
-
22:39
-
22:39
-
22:16
-
22:05
-
22:05
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:16
-
21:14
-
21:09
-
21:01
-
20:45
-
20:35
-
20:31
-
20:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам