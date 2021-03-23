«Федерация отработала на пятёрку». Черчесов — о прибытии Головина в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о готовности футболистов к предстоящим матчам, а также прокомментировал прибытие в расположение команды полузащитника «Монако» Александра Головина, несмотря на первоначальный запрет покидать Францию.
«Присоединившиеся к нам ребята прибыли здоровыми и с хорошим настроением: Кудряшов попал в финал, Головин заиграл, Миранчук победил, Жиров в хорошем состоянии. По здоровью вопросов нет, правда, у всех разное состояние: одни летели больше, другие — меньше. Сегодня они провели с нами первую тренировку.
Что касается прибытия Головина и остальных игроков, федерация отработала на пятёрку. Они были в контакте с УЕФА и клубами. Жиров не сможет с нами в Словакию полететь, все остальные ребята будут с нами до конца сбора», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Напомним, в эту международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).
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