«Федерация отработала на пятёрку». Черчесов — о прибытии Головина в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о готовности футболистов к предстоящим матчам, а также прокомментировал прибытие в расположение команды полузащитника «Монако» Александра Головина, несмотря на первоначальный запрет покидать Францию.



«Присоединившиеся к нам ребята прибыли здоровыми и с хорошим настроением: Кудряшов попал в финал, Головин заиграл, Миранчук победил, Жиров в хорошем состоянии. По здоровью вопросов нет, правда, у всех разное состояние: одни летели больше, другие — меньше. Сегодня они провели с нами первую тренировку.



Что касается прибытия Головина и остальных игроков, федерация отработала на пятёрку. Они были в контакте с УЕФА и клубами. Жиров не сможет с нами в Словакию полететь, все остальные ребята будут с нами до конца сбора», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Напомним, в эту международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

Станислав Черчесов: сделали всё запланированное на этом сборе. Первый барьер — Мальта