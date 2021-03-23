Дзюба рассказал, чем сборная Мальты опасна для сборной России

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба заявил, что не считает сборную Мальты проходным соперником.
«Сейчас как таковых проходных матчей нет, потому что все команды вытянулись и подравнялись. Мы понимаем, что Мальта — это крепкая команда, играет в пять защитников, старается контролировать мяч и выходить из обороны через пас. Надеюсь, что завтра у нас всё получится. Знаем, где и как давить. Все почему-то думают, что это проходной матч, но мы так не считаем», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
В предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).
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