Дзюба рассказал, чем сборная Мальты опасна для сборной России

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба заявил, что не считает сборную Мальты проходным соперником.

«Сейчас как таковых проходных матчей нет, потому что все команды вытянулись и подравнялись. Мы понимаем, что Мальта — это крепкая команда, играет в пять защитников, старается контролировать мяч и выходить из обороны через пас. Надеюсь, что завтра у нас всё получится. Знаем, где и как давить. Все почему-то думают, что это проходной матч, но мы так не считаем», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

В предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести матчи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).