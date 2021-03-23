Гончаренко попрощался с ЦСКА и пообщался с Оличем

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко посетил тренировку «армейцев» и встретился со своим преемником Ивицей Оличем.
«ВМГ приехал на сегодняшнюю тренировку ЦСКА, попрощался с командой и пожелал удачи своему преемнику», — говорится в сообщении пресс-службы «армейцев» в «Твиттере».
ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера. К работе хорватский специалист приступит уже сегодня.
Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.
ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения в последних четырёх матчах. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).
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