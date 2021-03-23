Игрок «Вулверхэмптона», который мог играть за Россию, близок к попаданию в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с защитником «Вулверхэмптон Уондерерс» Максом Килманом, изъявлявшим желание выступать либо за сборную Украины, либо за сборную России.



«Мы сделали запрос по Максиму в ФИФА. Запрос касается его выступления за национальную сборную Англии по футзалу. Ждем информацию от них, сможет ли он играть теперь за национальную сборную Украины. Когда будет более-менее точная информация по поводу того, сможет он играть за нашу команду или нет, тогда мы вам сообщим», — приводит слова Шевченко Footboom.



Макс Килман родился и вырос в Лондоне. Его отец Александр — родом из Москвы, а мать Мария — из Киева. Килман помимо английского говорит на русском языке.



Килман ранее играл в мини-футбол и провёл за сборную Англии 25 матчей. В нынешнем сезоне АПЛ Макс Килман провел 15 матчей, отметившись одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 4,5 млн. Контракт 23-летнего защитника с «волками» рассчитан до 30 июня 2025 года.

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