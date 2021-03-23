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Артета — о возможности возглавить «ПСЖ»: я люблю Париж, но у меня много работы в Лондоне

Артета — о возможности возглавить «ПСЖ»: я люблю Париж, но у меня много работы в Лондоне
Футбол / Англия 0
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, согласился ли бы он возглавить «Пари Сен-Жермен», если бы у него появилась такая возможность.

«Я действительно люблю Париж. У меня остались очень хорошие воспоминания оттуда. Это был мой первый профессиональный клуб. Клуб навсегда остался в моём сердце.

Никогда не знаешь, что произойдёт, но у меня много работы в «Арсенале», — приводит слова испанского специалиста Goal.com.

Микель Артета является воспитанником «Барселоны», однако он не провёл ни одного матча за основную команду. В сезоне-2001/2002 Артета был отдан в аренду в «ПСЖ», отыграв за парижан в чемпионате Франции 31 матч и забив два гола.

19 декабря 2019 года Микель Артета стал главным тренером лондонского «Арсенала». Контракт подписан на 3,5 года.

«Арсенал» в 29 матчах набрал 42 очка и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

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