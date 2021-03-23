Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сделал прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба казанской команды. Специалист вакцинировался «Спутником V».

Казанский «Рубин» в 23 матчах набрал 37 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48). В тройку лидеров входят московские клубы «Спартак» (44) и «Локомотив» (40). В следующем туре чемпионата России «Рубин» сыграет с «Сочи». Встреча состоится 3 апреля в Казани.

Напомним, в январе текущего года главный тренер сборной России Станислав Черчесов также сделал прививку от коронавирусной инфекции. Завтра, 24 марта, сборная России сыграет с Мальтой в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча состоится в Та-Кали (Мальта).