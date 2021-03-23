«Тамбов» проведёт матчи с «Рубином» и «Волгой» во время международной паузы
«Тамбов» во время паузы в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги, связанной с играми национальных команд, проведёт два товарищеских матча. 27 марта в Казани тамбовская команда сыграет с «Рубином». Встреча начнётся в 14:00. 31 марта в 12:30 в Саранске «Тамбов» встретится с ульяновской «Волгой».
«Да, достигли договорённости об этих играх. С «Рубином» сыграем в гостях, с «Волгой» в Саранске», — сказал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Тамбов» в 23 матчах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (48). В тройку лидеров входят московские клубы «Спартак» (44) и «Локомотив» (40).
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