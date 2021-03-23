Итальянский журналист рассказал, как смена тренера «Фиорентины» может повлиять на Кокорина

Итальянский журналист Танкреди Палмери рассказал, как уход Чезаре Пранделли с поста главного тренера «Фиорентины» может отразиться на российском нападающем «фиалок» Александре Кокорине.

Напомним, сегодня, 23 марта, стало известно, что специалист подал в отставку после поражения в матче 28-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (2:3). Руководство «фиалок» её приняло.

«Сейчас сложно что-то сказать о Кокорине. Вернётся Якини (экс-главный тренер «Фиорентины». — Прим. «Чемпионата»), который был до Пранделли. Честно говоря, будет сложно, меньше пространства для нападающих, потому что новый тренер обычно играет с одним нападающим, на Кокорина это может повлиять. Исходя из игры Кокорина в «Фиорентине», это не очень полезно: слишком мало поддержки, игрового времени», — сказал Палмери в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.