Итальянский журналист рассказал, как смена тренера «Фиорентины» может повлиять на Кокорина

Итальянский журналист Танкреди Палмери рассказал, как уход Чезаре Пранделли с поста главного тренера «Фиорентины» может отразиться на российском нападающем «фиалок» Александре Кокорине.
Напомним, сегодня, 23 марта, стало известно, что специалист подал в отставку после поражения в матче 28-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (2:3). Руководство «фиалок» её приняло.
«Сейчас сложно что-то сказать о Кокорине. Вернётся Якини (экс-главный тренер «Фиорентины». — Прим. «Чемпионата»), который был до Пранделли. Честно говоря, будет сложно, меньше пространства для нападающих, потому что новый тренер обычно играет с одним нападающим, на Кокорина это может повлиять. Исходя из игры Кокорина в «Фиорентине», это не очень полезно: слишком мало поддержки, игрового времени», — сказал Палмери в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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