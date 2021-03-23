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Итальянский журналист: Кокорин может быть невостребованным в «Фиорентине» в новом сезоне

Итальянский журналист: Кокорин может быть невостребованным в «Фиорентине» в новом сезоне
Футбол / Италия 0
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Итальянский журналист Танкреди Палмери поделился мнением о перспективах российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в новом сезоне.

«Вероятно, «Фиорентина» ожидала быть выше в таблице, но остаётся рядом с зоной вылета. Это даёт им меньше шансов рисковать кем-то новым. В то же время Влахович расцвёл, поэтому Кокорин может быть невостребованным в новом сезоне», — сказал Палмери в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «Фиорентину» под 91-м номером.

«Фиорентина» в 28 матчах набрала 29 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Итальянский журналист рассказал, как смена тренера «Фиорентины» может повлиять на Кокорина
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