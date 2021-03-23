«Ювентус» готов рассмотреть предложения по Роналду от € 25 млн
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду по-прежнему может сменить клубную прописку ближайшим летом.
Как информирует AS, «старая синьора» пока не получала предложений по Роналду. Но в случае, если сам 36-летний португалец изъявит желание уйти и на него появится конкретный претендент, «Ювентус» будет открыт к диалогу и не станет препятствовать уходу Криштиану.
Туринский клуб готов рассмотреть предложения по Роналду от € 25 млн — именно такая сумма нужна «Ювентусу», чтобы решить свои финансовые проблемы.
Если конкретных предложений по португальскому форварду не поступит, то «бьянконери» сохранят его в составе. Финальное слово остаётся за самим Роналду, действующий контракт которого с «Ювентусом» истекает летом 2022 года.
Спортивный директор «Ювентуса» Паратичи: мы решили сохранить Роналду
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