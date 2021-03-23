Бекхэм: критика для главного тренера «МЮ» — нормально. Сульшер проделал отличную работу

Легенда «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм поделился мнением о работе главного тренера манкунианцев Уле-Гуннара Сульшера.



«Я видел, что некоторые критикуют Сульшера, но думаю, что для тренера «Манчестер Юнайтед» это нормально. Клуб на протяжении многих лет был успешен, и в какой-то момент критика в адрес игроков, владельцев, тренеров была неизбежна.



Уле давно в футболе и способен справиться с любой критикой. Он очень спокойный человек, и мне кажется, что он проделал отличную работу в «МЮ».



Результаты начинают отражать её. Надеюсь, так всё и продолжится, потому что фанаты любят Уле-Гуннара Сульшера – да все мы любим его и желаем ему успеха. Поэтому он единственный человек, который способен нормально воспринять подобную критику», – приводит слова Бекхэма ESPN.



Уле-Гуннар Сульшер 19 декабря 2018 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», а уже 28 марта 2019 года руководство «МЮ» назначило Сульшера главным тренером на постоянной основе, заключив с норвежцем контракт до 30 июня 2022 года.



Бекхэм и Сульшер с 1996 по 2003 были партнёрами по «Манчестер Юнайтед». За это время манкунианский клуб стал пятикратным чемпионом Англии.

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