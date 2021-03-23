Защитник «Гронингена» заинтересовал несколько топ-клубов Европы
Защитник «Гронингена» Габриэль Гудмундссон заинтересовал несколько европейских топ-клубов, сообщает Calciomercato.
Подписать 21-летнего шведа хотят «Манчестер Сити», «Ювентус», «Наполи», «Боруссия Дортмунд» и «РБ Лейпциг». Контракт Гудмундссона с «Гронингеном» истекает 30 июня 2022 года, но клуб имеет возможность продлить соглашение ещё на один сезон. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 1,1 млн.
Габриэль Гудмундссон является воспитанником шведского клуба «Хальмстад». В июле 2019 года он перешёл в «Гронинген».
В этом сезоне Гудмундссон провел 20 матчей в чемпионате Нидерландов и сделал 5 результативных передач. «Гронинген» в 27 матчах набрал 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Эредивизии.
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