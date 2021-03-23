Юрист рассказал, что может грозить сотрудникам ЦСКА. Они мешали журналистам снимать Олича

Юрист Андрей Князев рассказал, какие санкции могут быть применены к сотрудникам ЦСКА, которые мешали журналистам снимать нового главного тренера «армейцев» Ивицу Олича.
«Конечно, действия сотрудников ЦСКА противозаконны. У нас в стране есть статья УК РФ 144. «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», но, к сожалению, органы обычно не реагируют на такие заявления — это достаточно мёртвая статья. По ней практически дела не возбуждают. Если, конечно, не нанесено урона человеку или камере. Служба безопасности не права — они не должны были так поступать. Это же не в туалете снималось или закрытом клубе — журналисты выполняли свою работу, но им мешали это делать.
Журналистам не могут запретить снимать. Есть вариант, при котором между сторонами было джентльменское соглашение и журналисты его не выполнили. Если заранее и предупреждали, то, как я понимаю, это было не требование, а просьба. Закрыть от съёмки могут, например, судебное заседание или частное мероприятие.
Если есть так называемое право обычая, когда обычно ты снимаешь десятки клубов и вдруг в одном тебе запрещено — это, как минимум, странно. Это же общественное место, журналист не преследует интерес сфотографировать кого-то и самоудовлетворяться, он преследует интерес общественности — это же интересно прежде всего болельщикам. У журналиста благие намерения, это же не папарацци, который подловил кого-то ковыряющегося в носу — это был обычный и нормальный репортаж», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 24 марта 2021
-
05:00
-
03:39
-
03:22
-
02:35
-
02:21
-
01:34
-
01:01
-
00:52
-
00:46
-
00:34
-
00:24
-
00:12
-
00:06
- 23 марта 2021
-
23:53
-
23:50
-
23:43
-
23:31
-
22:59
-
22:41
-
22:39
-
22:39
-
22:16
-
22:05
-
22:05
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:16
-
21:14
-
21:09
-
21:01
-
20:45
-
20:35
-
20:31
-
20:16