Юрист рассказал, что может грозить сотрудникам ЦСКА. Они мешали журналистам снимать Олича

Юрист Андрей Князев рассказал, какие санкции могут быть применены к сотрудникам ЦСКА, которые мешали журналистам снимать нового главного тренера «армейцев» Ивицу Олича.

«Конечно, действия сотрудников ЦСКА противозаконны. У нас в стране есть статья УК РФ 144. «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», но, к сожалению, органы обычно не реагируют на такие заявления — это достаточно мёртвая статья. По ней практически дела не возбуждают. Если, конечно, не нанесено урона человеку или камере. Служба безопасности не права — они не должны были так поступать. Это же не в туалете снималось или закрытом клубе — журналисты выполняли свою работу, но им мешали это делать.



Журналистам не могут запретить снимать. Есть вариант, при котором между сторонами было джентльменское соглашение и журналисты его не выполнили. Если заранее и предупреждали, то, как я понимаю, это было не требование, а просьба. Закрыть от съёмки могут, например, судебное заседание или частное мероприятие.



Если есть так называемое право обычая, когда обычно ты снимаешь десятки клубов и вдруг в одном тебе запрещено — это, как минимум, странно. Это же общественное место, журналист не преследует интерес сфотографировать кого-то и самоудовлетворяться, он преследует интерес общественности — это же интересно прежде всего болельщикам. У журналиста благие намерения, это же не папарацци, который подловил кого-то ковыряющегося в носу — это был обычный и нормальный репортаж», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.