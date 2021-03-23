Эрик Гарсия: играть рядом с Месси еженедельно было бы чем-то особенным

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.
Сообщалось, что испанец согласился перейти в «Барселону» из «Ман Сити» на правах свободного агента летом.
«Все знают, что Лионель Месси – лучший игрок мира. Играть рядом с ним еженедельно было бы чем-то особенным. Он делает невероятные вещи.
Ни Жоан Лапорта, ни кто-либо другой со мной ещё не связывались. Я принял решение не продлевать контракт с «Манчестер Сити», а что буду делать дальше, я пока не знаю. Единственный верный вариант для меня сейчас – сосредоточиться на настоящем», – приводит слова Гарсии Goal.com.
Гарсия является воспитанником «Барселоны», а в систему «Манчестер Сити» перебрался в 2017 году. Каталонцы вернут 20-летнего футболиста летом в качестве свободного агента. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что на игрока претендовали «Арсенал» и «Пари Сен-Жермен».
В нынешнем сезоне Гарсия провёл 10 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
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