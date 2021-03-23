Ивица Олич: настраиваюсь на победу в каждом матче

Новоиспечённый наставник московского ЦСКА Ивица Олич рассказал о настрое на тренерскую работу в стане «армейцев».

«Мы пока не говорили о конкретных задачах. Но я сам себе говорю, что сразу надо настраиваться на победу в каждом матче. Так надо думать, так надо строить работу. В этом сезоне осталось не слишком много времени, чтобы привить ту систему игры, которую я хочу видеть. Но мы будем работать вместе с клубом, чтобы выигрывать», — цитирует Олича пресс-служба ЦСКА.

Олич также рассказал, что переговоры о его назначении на пост главного тренера ЦСКА начались всего несколько дней назад.

Ивица выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол.