«С разницей в 16 лет». Акинфеев опубликовал совместные фото с Оличем «тогда и сейчас»
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поздравил новоиспечённого главного тренера Ивицу Олича с возвращением в команду. Футболисты вместе защищали цвета «армейцев» в период с 2003 по 2006 год.
Акинфеев в своём «инстаграме» опубликовал небольшую подборку совместных фотографий с Оличем по принципу «тогда и сейчас».
«С разницей в 16 лет. С возвращением, Ивица!» — написал Акинфеев под фото.
Сегодня, 23 марта, ЦСКА на своём официальном сайте объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера. Хорватский специалист уже приступил к работе с командой, предварительно произнеся приветственную речь перед футболистами.
Ивица выступал за ЦСКА в качестве игрока с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол.
Ивица Олич: настраиваюсь на победу в каждом матче
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