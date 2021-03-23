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«Не поверю, пока клуб не объявит». Игрок «Боруссии» М — о возможном назначении Хаби Алонсо

«Не поверю, пока клуб не объявит». Игрок «Боруссии» М — о возможном назначении Хаби Алонсо
Футбол / Германия 0
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Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус прокомментировал возможное назначение бывшего игрока сборной Испании Хаби Алонсо на пост главного тренера немецкого клуба.

«Узнал об этом из СМИ. Не поверю в это, пока клуб не сделает официальное заявление. Я уверен, что спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» сделает правильный выбор», — приводит слова Нойхауса Goal.com.

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе летом возглавит одноимённый клуб из Дортмунда.

Алонсо известен по выступлению за «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Баварию». В 2017 году он завершил карьеру, а спустя год вернулся в «Королевский клуб» в качестве тренера, возглавив команду U14. В 2019 году перебрался на работу в «Реал Сосьедад».

Источник: Хаби Алонсо возглавит мёнхенгладбахскую «Боруссию»
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