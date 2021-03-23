«Не поверю, пока клуб не объявит». Игрок «Боруссии» М — о возможном назначении Хаби Алонсо

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус прокомментировал возможное назначение бывшего игрока сборной Испании Хаби Алонсо на пост главного тренера немецкого клуба.



«Узнал об этом из СМИ. Не поверю в это, пока клуб не сделает официальное заявление. Я уверен, что спортивный директор мёнхенгладбахской «Боруссии» сделает правильный выбор», — приводит слова Нойхауса Goal.com.



Ранее стало известно, что нынешний главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Марко Розе летом возглавит одноимённый клуб из Дортмунда.



Алонсо известен по выступлению за «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Баварию». В 2017 году он завершил карьеру, а спустя год вернулся в «Королевский клуб» в качестве тренера, возглавив команду U14. В 2019 году перебрался на работу в «Реал Сосьедад».

Источник: Хаби Алонсо возглавит мёнхенгладбахскую «Боруссию»