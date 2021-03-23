Легенда «Ливерпуля»: преклонение колена не решит проблему расизма. Нужно нечто большее

Бывший игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Джон Барнс высказался о расизме в английском футболе.



«Преклонение колена не способно решить проблему расизма. Футбол не может изменить восприятие людей. Что может сделать футбол, так это обратить внимание на данный вопрос. Это наш вид спорт и делает вне зависимости от того, преклоняется колено или нет.



Будут игроки преклонять колено или нет – это не изменит восприятие людей. Это обращает внимание на проблему, приглашает её обсудить, но нужно сделать ещё больше. Мы должны сделать больше.



Мы должны остановить расизм и дискриминацию в футболе и привлечь больше темнокожих людей в зал заседаний. Но, к сожалению, 90 процентов расизма мы не видим. И так будет продолжаться, пока мы не начнем говорить об этом в обществе, в школах, на работе. Как нам начать разговор? Он начинается с того, когда общество смотрит само на себя и говорит: «Действительно ли мы верим в равенство каждого перед каждым?»



У нас есть гендерное неравенство, у нас есть вопрос сексуальных меньшинств и у нас есть расовая проблема. Мы точно верим в равенство для всех? Ответ заключается в том, что общество в целом не ведёт подобные разговоры. Поэтому, пока мы не начнём смотреть на самих себя, а не только на тех, кого поймали, ничего не изменится», – приводит слова Барнса Sky Sports.



57-летний Барнс выступал за мерсисайдцев на позиции полузащитника с 1987 по 1997 год. В составе красных он провёл 407 матчей, в которых забил 108 голов. В составе сборной Англии Барнс провёл 79 матчей и забил 11 голов.

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