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«Безумно благодарен вам за всё». Ахметов обратился к Гончаренко

«Безумно благодарен вам за всё». Ахметов обратился к Гончаренко
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов обратился к белорусскому специалисту Виктору Гончаренко, который покинул пост главного тренера московской команды.

«Виктор Михайлович, спасибо за все проведённые годы, доверие и за работу! Безумно благодарен вам за всё! Крепкого здоровья и больших успехов», — написал Ахметов на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, новым главным тренером ЦСКА стал Ивица Олич, который выступал за клуб в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения в последних четырёх матчах. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Гончаренко попрощался с ЦСКА и пообщался с Оличем
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