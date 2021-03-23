Микел рассказал об обстановке в раздевалке «Челси» после скандального матча с «Барселоной»

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел, ныне выступающий в «Сток Сити», поделился воспоминаниями об ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2008/2009 с «Барселоной» (1:1).



«В подтрибунном помещении и раздевалке после матча царил хаос: везде летали бутылки, различные вещи, стояли разломанные столы. Все кричали, орали. Честно говоря, такое поведение было нормальным после любого поражения того «Челси».



Я не знаю, как дела обстоят сейчас, но тогда поражение было неприемлемым результатом для синих. Но это был действительно сумасшедший вечер. Дидье Дрогба сошел с ума на поле, а потом ещё вытворял безумные вещи в раздевалке», – цитирует нигерийского полузащитника The Athletic.



Тот матч судила бригада норвежских арбитров во главе с Томом Хённингом Эвребё. Рефери допустил несколько судейских ошибок в пользу каталонского клуба, который по сумме двух встреч смог выйти в финал Лиги чемпионов (первый матч на «Камп Ноу» завершился нулевой ничьей). Именно «Барселона» стала победителем того розыгрыша Лиги чемпионов, обыграв в финальном матче «Манчестер Юнайтед» (2:0).



Джон Оби Микел защищал цвета «Челси» с 2006 по 2017 год. В 2012 году «аристократам», в составе которых был Оби Микел, удалось впервые в истории клуба стать победителями Лиги чемпионов УЕФА.

Эвребё: хотел бы я, чтобы в матче «Челси» — «Барселона» у меня была помощь VAR