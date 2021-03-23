«Интер Майами» объявил о подписании контракта с экс-защитником лондонского «Арсенала»

«Интер Майами», выступающий в MLS, объявил о подписании контракта с защитником Кираном Гиббзом.
31-летний футболист присоединится к американскому клубу, одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм, на правах свободного агента 1 июля 2021 после истечения срока действующего контракта с «Вест Бромвич Альбион». Контракт Гиббза с «Интер Майами» будет рассчитан до 31 декабря 2023 года, сообщает официальный сайт флоридской команды.
Фотографию можно посмотреть на странице Inter Miami CF в "Твиттере".
В нынешнем сезоне АПЛ 31-летний англичанин потерял место в стартовом составе «Вест Бромвича» и провёл всего 10 матчей.
Киран Гиббз стал игроком «дроздов» в августе 2017 года, перейдя из лондонского «Арсенала», чьим воспитанником он и является, за € 7,5 млн. На данный момент портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 3,2 млн.
Гиббс является трехкратным обладателем Кубка Англии в составе «канониров». На его счету 10 матчей за сборную Англии.
- 24 марта 2021
-
05:00
-
03:39
-
03:22
-
02:35
-
02:21
-
01:34
-
01:01
-
00:52
-
00:46
-
00:34
-
00:24
-
00:12
-
00:06
- 23 марта 2021
-
23:53
-
23:50
-
23:43
-
23:31
-
22:59
-
22:41
-
22:39
-
22:39
-
22:16
-
22:05
-
22:05
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:16
-
21:14
-
21:09
-
21:01
-
20:45
-
20:35
-
20:31
-
20:16