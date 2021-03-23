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«Интер Майами» объявил о подписании контракта с экс-защитником лондонского «Арсенала»

«Интер Майами» объявил о подписании контракта с экс-защитником лондонского «Арсенала»
Футбол / Прочие турниры 0
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«Интер Майами», выступающий в MLS, объявил о подписании контракта с защитником Кираном Гиббзом.

31-летний футболист присоединится к американскому клубу, одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм, на правах свободного агента 1 июля 2021 после истечения срока действующего контракта с «Вест Бромвич Альбион». Контракт Гиббза с «Интер Майами» будет рассчитан до 31 декабря 2023 года, сообщает официальный сайт флоридской команды.

Фотографию можно посмотреть на странице Inter Miami CF в "Твиттере".

В нынешнем сезоне АПЛ 31-летний англичанин потерял место в стартовом составе «Вест Бромвича» и провёл всего 10 матчей.

Киран Гиббз стал игроком «дроздов» в августе 2017 года, перейдя из лондонского «Арсенала», чьим воспитанником он и является, за € 7,5 млн. На данный момент портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 3,2 млн.

Гиббс является трехкратным обладателем Кубка Англии в составе «канониров». На его счету 10 матчей за сборную Англии.

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