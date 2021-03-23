Филиппе Коутиньо прибыл в Катар для прохождения дополнительного медобследования
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо прибыл в Доху (Катар) для прохождения дополнительного медицинского обследования, сообщает Marca.
Напомним, Коутиньо получил травму в конце декабря 2020 года. В январе текущего года бразильский футболист перенёс операцию на мениске левого колена. Медицинская процедура прошла успешно.
Филиппе выступает за «Барселону» с 2018 года. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек в 12 матчах испанской Примеры забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. «Барселона» в 28 матчах набрала 62 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (66). В тройку лидеров турнира также входит «Реал» (60).
Филиппе Коутиньо успешно перенёс операцию на мениске и пропустит около трёх месяцев
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