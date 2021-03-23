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«Милан» просит скидку у «Челси» за трансфер Фикайо Томори

«Милан» просит скидку у «Челси» за трансфер Фикайо Томори
Футбол / Италия 0

Защитник «Милана» Фикайо Томори, выступающий за «россонери» на правах аренды, может продолжить выступать за итальянский клуб на постоянной основе.

Как сообщает Goal.com, руководство «Милана» хочет выкупить игрока у «Челси», но надеется, что лондонцы пойдут на уступки: боссы «россонери» хотят уменьшить ранее оговоренную сумму трансфера. Сообщается, что она составляет € 28 млн.

Однако, по сообщениям источника, «Челси» не собирается делать скидку за трансфер Томори, так как футболист показывает весьма успешную игру в Серии А и является основным игроком «Милана».

В текущем сезоне 23-летний англичанин провёл 7 матчей в Серии А. Контракт игрока с «Челси» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фикайо в € 20 млн.

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