«Милан» просит скидку у «Челси» за трансфер Фикайо Томори
Защитник «Милана» Фикайо Томори, выступающий за «россонери» на правах аренды, может продолжить выступать за итальянский клуб на постоянной основе.
Как сообщает Goal.com, руководство «Милана» хочет выкупить игрока у «Челси», но надеется, что лондонцы пойдут на уступки: боссы «россонери» хотят уменьшить ранее оговоренную сумму трансфера. Сообщается, что она составляет € 28 млн.
Однако, по сообщениям источника, «Челси» не собирается делать скидку за трансфер Томори, так как футболист показывает весьма успешную игру в Серии А и является основным игроком «Милана».
В текущем сезоне 23-летний англичанин провёл 7 матчей в Серии А. Контракт игрока с «Челси» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фикайо в € 20 млн.
Паоло Мальдини: у «Милана» есть право выкупа Томори, но цена слишком высока
Рекомендуем вам
- 24 марта 2021
-
05:00
-
03:39
-
03:22
-
02:35
-
02:21
-
01:34
-
01:01
-
00:52
-
00:46
-
00:34
-
00:24
-
00:12
-
00:06
- 23 марта 2021
-
23:53
-
23:50
-
23:43
-
23:31
-
22:59
-
22:41
-
22:39
-
22:39
-
22:16
-
22:05
-
22:05
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:16
-
21:14
-
21:09
-
21:01
-
20:45
-
20:35
-
20:31
-
20:16
Партнерский контент
Рекомендуем вам