Кассано: Роналду уже не тот, что был четыре года назад

Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Ювентус» избавился от Аллегри, который показывал лучший футбол в Италии за последние 20 или 30 лет. У него была одна проблема — Роналду. Португалец стал проблемой и для Сарри, и для Пирло. «Ювентус» уже обжёгся в прошлом году, потому что Сарри не смог наладить химию с Роналду и некоторыми другими игроками. Чем клуб занимается сейчас? Нанимает другого тренера, который тоже хочет играть в футбол, и оставляет Роналду, который является препятствием для этого.
Если вы решили играть в футбол определённого стиля, то Роналду не подходит. Ему нужно отдавать мяч, чтобы он забивал, думая о своих рекордах. Роналду уже не тот, что был четыре года назад», — приводит слова Кассано Goal.com.
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