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Футболист «Атлетико» потерял сознание во время тренировки

Футболист «Атлетико» потерял сознание во время тренировки
Футбол / Испания 0
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Сегодня, 23 марта, на дневной тренировке мадридского «Атлетико» произошёл инцидент с участием нападающего Мусса Дембеле. 24-летний француз потерял сознание во время одного из упражнений, сообщает AS.

Дембеле своевременно оказали медицинскую помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Причиной потери сознания, по заключению врачей, стало резкое падение артериального давления. Медицинский штаб «Атлетико» будет пристально отслеживать все показатели нападающего во время тренировок и матчей.

Фото: AS

Напомним, Мусса Дембеле вошёл в список немногочисленных футболистов «матрасников», которые переболели коронавирусной инфекцией. Из-за COVID-19 француз пропустил три матча мадридцев.

Дембеле перешёл в «Атлетико» из «Лиона» на правах аренды за € 1,5 млн с правом последующего выкупа за € 33,5 млн. При этом «Лион» получит 10% от суммы последующей продажи игрока.

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