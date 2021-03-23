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Дешам: не расстраиваюсь, когда Тухель оставляет Канте на скамейке запасных

Дешам: не расстраиваюсь, когда Тухель оставляет Канте на скамейке запасных
Футбол / Англия 0
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением об игре полузащитника Н'Голо Канте.

«Канте привык играть на очень высоком уровне, он не щадит себя. Я не огорчаюсь, когда Томас Тухель не выпускает его в каждом матче в стартовом составе «Челси».

В сборной много зависит от разговора между игроком и тренером. Футболисты могут приехать из своего клуба не в идеальной форме, а потом вернуться обратно уже куда в более лучшем состоянии. Возможно и обратное. В случае с Н'Голо речь идёт, скорее, о физических проблемах, которые продолжаются уже несколько сезонов. Он не щадит себя, но он именно такой, я не изменю этого. Набирая опыт, он учится управлять собой и следить за своим состоянием», — приводит слова Дешама Goal.com.

В нынешнем сезоне АПЛ Н'Голо Канте провёл 25 матчей, отметившись двумя результативными передачами. 29 марта Канте исполнится 30 лет.

«Это мировой класс, высший уровень». Томас Тухель – о Н’Голо Канте
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