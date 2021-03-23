Дешам: не расстраиваюсь, когда Тухель оставляет Канте на скамейке запасных

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением об игре полузащитника Н'Голо Канте.
«Канте привык играть на очень высоком уровне, он не щадит себя. Я не огорчаюсь, когда Томас Тухель не выпускает его в каждом матче в стартовом составе «Челси».
В сборной много зависит от разговора между игроком и тренером. Футболисты могут приехать из своего клуба не в идеальной форме, а потом вернуться обратно уже куда в более лучшем состоянии. Возможно и обратное. В случае с Н'Голо речь идёт, скорее, о физических проблемах, которые продолжаются уже несколько сезонов. Он не щадит себя, но он именно такой, я не изменю этого. Набирая опыт, он учится управлять собой и следить за своим состоянием», — приводит слова Дешама Goal.com.
В нынешнем сезоне АПЛ Н'Голо Канте провёл 25 матчей, отметившись двумя результативными передачами. 29 марта Канте исполнится 30 лет.
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