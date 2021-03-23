Стало известно место проведения первого матча 1/4 финала ЛЧ «Реал» — «Ливерпуль»

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Реал Мадрид» — «Ливерпуль» состоится в столице Испании.
Как сообщает Sky Sports, испанское правительство подтвердило, что отменит ограничения на поездки из Великобритании в конце марта. Матч состоится 6 апреля на стадионе «Реал Мадрид Кастилия» имени Альфредо Ди Стефано.
Ограничения в транспортном сообщении между Испанией и Великобританией первоначально были введены в декабре 2020 года, сразу после того, как на территории Соединённого Королевства был выявлен новый штамм COVID-19. По этой причине сразу несколько матчей английских команд в весенней стадии еврокубков проходили на нейтральных полях. Например, оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» (оба раза мерсисайдцы одерживали победу со счётом 2:0) прошли на «Ференц Пушкаш Арене», а первый матч той же стадии ЛЧ «Атлетико Мадрид» — «Челси» проходил на Национальном стадионе в Бухаресте.
Ответная встреча между «Ливерпулем» и «Реалом» запланирована на среду, 14 апреля. Победитель этой пары сыграет либо с «Порту», либо с «Челси».
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