Стадион «Камп Ноу» станет центром вакцинации от коронавируса

Стадион «Камп Ноу» станет центром массовой вакцинации населения Испании от коронавирусной инфекции, сообщает официальная пресс-служба «Барселоны».

Новоиспечённый президент сине-гранатовых Жоан Лапорта заключил соглашение с Министерством здравоохранения Каталонии о размещении пункта антиковидной вакцинации на домашнем стадионе команды.

«Камп Ноу» войдёт в число семи основных центров иммунизации населения в регионе. На стадион доставят порядка 500 тыс. доз вакцины, что позволит привить около 70% населения Каталонии.

Ранее пункт антиковидной вакцинации также открылся на домашнем стадионе «Астон Виллы». Президент ФИФА Джанни Инфантино высказал мнение, что футболисты не должны входить в число приоритетных групп для вакцинации от COVID-19.