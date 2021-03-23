Тренер сборной Португалии: если Роналду понадобится совет насчёт будущего, готов его дать

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Если он захочет спросить у меня совета насчёт будущего, я буду в его распоряжении. Конечно, я готов дать совет. Я очень хорошо знаю Роналду, тренировал его с 18 лет. У нас хорошие отношения, но то, о чём мы говорим, останется между нами. Роналду выиграл всё на клубном уровне, и после Евро-2016 ему осталось только стать чемпионом мира», — приводит слова Сантуша Tuttosport.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов рассмотреть предложения по Роналду от € 25 млн — именно такая сумма нужна «Ювентусу», чтобы решить свои финансовые проблемы. Финальное слово остаётся за самим Роналду, действующий контракт которого с «Ювентусом» истекает летом 2022 года.
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