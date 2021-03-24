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Черчесов: хотел привести в «Спартак» молодого Модрича, но не удалось

Черчесов: хотел привести в «Спартак» молодого Модрича, но не удалось
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о несбывшемся желании пригласить молодого Луку Модрича в московский «Спартак».

«В своё время я привёл в «Спартак» Стипе Плетикосу, хотел ещё и молодого Модрича подписать. Но, к сожалению, не удалось это осуществить. Его карьера заслуживает большого уважения. Модрич играл и продолжает играть за сильнейший европейский клуб.

Заслужил ли Модрич стать лучшим футболистом мира в 2018 году? Тренеры редко размышляют о таких наградах. Он точно был одним из самых полезных игроков на чемпионате мира. В сборной Хорватии он был и дирижёром, и двигателем, буквально и фигурально выражаясь.

В каждом матче Модрич был в гуще событий, участвовал в ключевых моментах. Хорватия неслучайно вышла в финал того чемпионата мира. Во всяком случае я не удивился, что Модрича выбрали лучшим игроком», — сказал Черчесов в интервью хорватскому изданию Sportske Novosti.

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