«Реал» определился с главной трансферной целью на ближайшее лето

В летнее трансферное окно мадридский «Реал» намерен приобрести нового нападающего. Ранее шорт-лист «сливочных» возглавляли Эрлинг Холланд из дортмундской «Боруссии» и Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен», но сейчас на первый приоритет «Королевского клуба» вырвался форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, сообщает Cadena Sar.

Кейн рассматривается как более дешёвая и доступная альтернатива Холланду и Мбаппе. Во-первых, агентом Гарри является его брат Чарли, который не будет требовать для себя комиссионные на уровне с известными футбольными агентами. Во-вторых, «Реал» наладил трансферные отношения с «Тоттенхэмом», вернув в Лондон Гарета Бэйла. Эти два фактора могут склонить руководство «сливочных» именно в пользу кандидатуры Кейна.

Действующий контракт Гарри со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. 27-летний нападающий провёл в нынешнем сезоне 40 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 16 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость британца в € 120 млн.