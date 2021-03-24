Рональд Куман продолжит работать в «Барселоне» в следующем сезоне

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман продолжит работать в каталонском клубе в следующем сезоне, сообщает Marca со ссылкой на TV3.



По информации источника, вчера, 23 марта, Куман провёл неформальную встречу с новым президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Лапорта выразил свою поддержку нидерландскому специалисту и сообщил, что хочет и дальше видеть Кумана на посту главного тренера «Барселоны».



Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Витесс», «Аякс», «Бенфика», «ПСВ», «Валенсия», «АЗ Алкмар», «Фейеноорд», «Саутгемптон», «Эвертон», а также возглавлял национальную команду Нидерландов.



«Барселона» в 28 матчах набрала 62 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры.

Рональд Куман поделился мнением о чемпионской гонке в Примере