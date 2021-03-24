Российские арбитры во главе с Матюниным обслужат матч сборных Беларуси и Гондураса

Российская бригада арбитров обслужит товарищеский матч сборных Беларуси и Гондураса, сообщается на официальном сайте РФС.
Главным арбитром встречи назначен Алексей Матюнин. Его ассистентами будут Алексей Лунёв и Валентин Мурашов. Матч состоится 24 марта в Жодино. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
На отборочной стадии чемпионата мира 2022 года сборной Беларуси предстоит встретиться с национальными командами Бельгии, Чехии, Эстонии и Уэльса.
Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. 10 победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а 10 команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф.
Помимо 10 команд, занявших вторые места на групповом этапе, в стыковых матчах будут также участвовать два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций, которые не пробьются на чемпионат мира через отборочный турнир. 12 команд будут разделены на три раунда плей-офф. Команды в марте 2022 года будут проводить матчи на выбывание, чтобы определить последние три европейские страны, которые поедут в Катар.
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