Андрей Шевченко оценил готовность сборной Украины к матчу с Францией в отборе ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Франции в отборе ЧМ-2022.
«Однозначно выводы с октябрьской товарищеской встречи, где мы проиграли 1:7, были сделаны. В первую очередь мы будем играть официальны матч – это другая концентрация. Мы знаем силу французской сборной. Я уважаю эту команду, тренера. Они – действующие чемпионы мира, имея такой состав и хорошую команду. Мы серьезно готовимся к этому матчу – у нас есть план на игру.
Что касается состава, у нас есть потери – травмированные Тарас Степаненко, Виктор Цыганков, Беседин. Это игроки, на которых мы рассчитывали, но в связи с травмами они не готовы. Под вопросом Андрей Ярмоленко будет тоже. Но несмотря на это команда готова. У нас есть определенные задумки на игру с Францией. К сожалению, очень мало времени. Исходим из ситуации, что первый раз играем три официальные игры – в этом тоже есть сложность», — приводит слова Шевченко Isport.ua.
Матч между сборными Франции и Украины состоится 24 марта.
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