Суд вынес приговоры фанатам «Марселя», которые напали на тренировочную базу клуба

Суд вынес приговоры болельщикам «Марселя», которые атаковали тренировочную базу клуба, сообщает AS.

По данным источника, четверо фанатов получили до одного года тюремного заключения. Самый большой срок (1 год) получил фанат, который запустил сигнальную ракету. Он будет отбывать наказание в домашнем режиме, нося электронный браслет. Ещё трое фанатов получили по 9 месяцев тюремного заключения, но были освобождены, поскольку согласно французским законам, если срок заключения менее двух лет, то виновный избегает тюрьмы.

Напомним, нападение фанатов на клубную базу команды произошло в январе этого года. Фанаты обстреливали здания базы из ракетниц и закидывать её территорию фаерами.

Также болельщики «Марселя» попали петардой в защитника Альваро Гонсалеса, в результате футболист получил небольшое ранение спины. Полиция Франции сообщала о 25 арестах. Были ранены несколько полицейских, повреждено три автомобиля спецслужб.

Болельщиков не устраивало нынешнее положение дел в команде. После этого клуб покинул главный тренер Андре Виллаш-Боаш.