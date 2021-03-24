Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Милан» признан самым узнаваемым итальянским клубом в США и Китае

«Милан» признан самым узнаваемым итальянским клубом в США и Китае
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Одна из ведущих международных компаний по исследованию спортивного рынка YouGov подвела ежегодные итоги опроса по популярности клубов в разных странах мира, сообщает Football Italia.

Так, наиболее узнаваемым брендом в США и Китае неожиданно стал «Милан», чьи результаты в последние годы не вызывали всеобщего восторга. По сравнению с предыдущим годом по итоговому индексу команде Стефано Пиоли удалось обойти в Италии «Интер» и вплотную приблизиться к «Ювентусу».

Наиболее узнаваемым клубом в США по-прежнему является английский «Манчестер Юнайтед», а в Китае со значительным отрывом лидирует мадридский «Реал».

Итоговый индекс, согласно которому и ведётся расчёт рейтинга, включает в себя 6 показателей, такие как общее впечатление от игроков и тренеров, восприятие менеджмента, культура болельщиков, клубные традиции, качество игры и успехи клуба.

Форвард «Фиорентины» назвал позорным гол Ибрагимовича
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021