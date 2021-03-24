«Милан» признан самым узнаваемым итальянским клубом в США и Китае

Одна из ведущих международных компаний по исследованию спортивного рынка YouGov подвела ежегодные итоги опроса по популярности клубов в разных странах мира, сообщает Football Italia.
Так, наиболее узнаваемым брендом в США и Китае неожиданно стал «Милан», чьи результаты в последние годы не вызывали всеобщего восторга. По сравнению с предыдущим годом по итоговому индексу команде Стефано Пиоли удалось обойти в Италии «Интер» и вплотную приблизиться к «Ювентусу».
Наиболее узнаваемым клубом в США по-прежнему является английский «Манчестер Юнайтед», а в Китае со значительным отрывом лидирует мадридский «Реал».
Итоговый индекс, согласно которому и ведётся расчёт рейтинга, включает в себя 6 показателей, такие как общее впечатление от игроков и тренеров, восприятие менеджмента, культура болельщиков, клубные традиции, качество игры и успехи клуба.
- 24 марта 2021
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