Назначение Олича в ЦСКА и очередной рекорд Василевского в НХЛ. Главное к утру

Официальное назначение Олича в ЦСКА, очередной яркий рекорд Василевского в НХЛ и сокрушительный вылет «Салавата» из розыгрыша Кубка Гагарина – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера.
2. Андрей Василевский установил рекорд «Тампы» по победной серии в сезоне НХЛ.
3. Dagbladet: Большунов уже сделал шаги, чтобы быть в лучшем положении за год до Олимпиады.
4. Плей-офф КХЛ: «Салават» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив 0-4 в серии «Ак Барсу», а яровславский «Локомотив» сравнял счёт в серии с московским ЦСКА.
5. Олимпийскую чемпионку Дюамель обвинили в расизме из-за её слов в адрес Анны Щербаковой.
6. «Ювентус» определил пятёрку неприкасаемых игроков. Среди них нет Роналду.
7. Хэмилтон отреагировал на драку слонов в Казанском цирке.
8. Черчесов: хотел привести в «Спартак» молодого Модрича, но не удалось.
9. «Фиорентина» объявила об уходе Чезаре Пранделли с поста главного тренера.
10. В Северной Осетии в потасовке в ресторане погиб боец MMA.
- 24 марта 2021
-
18:52
-
18:33
-
18:29
-
18:26
-
18:15
-
18:06
-
17:53
-
17:48
-
17:47
-
17:39
-
17:22
-
17:19
-
17:13
-
17:00
-
16:47
-
16:45
-
16:32
-
16:32
-
16:18
-
16:00
-
15:59
-
15:55
-
15:45
-
15:40
-
15:29
-
15:15
-
15:03
-
14:51
-
14:47
-
14:38
-
14:24
-
14:11
-
13:55
-
13:34
-
13:29