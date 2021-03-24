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Назначение Олича в ЦСКА и очередной рекорд Василевского в НХЛ. Главное к утру

Официальное назначение Олича в ЦСКА, очередной яркий рекорд Василевского в НХЛ и сокрушительный вылет «Салавата» из розыгрыша Кубка Гагарина – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера.

2. Андрей Василевский установил рекорд «Тампы» по победной серии в сезоне НХЛ.

3. Dagbladet: Большунов уже сделал шаги, чтобы быть в лучшем положении за год до Олимпиады.

4. Плей-офф КХЛ: «Салават» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив 0-4 в серии «Ак Барсу», а яровславский «Локомотив» сравнял счёт в серии с московским ЦСКА.

5. Олимпийскую чемпионку Дюамель обвинили в расизме из-за её слов в адрес Анны Щербаковой.

6. «Ювентус» определил пятёрку неприкасаемых игроков. Среди них нет Роналду.

7. Хэмилтон отреагировал на драку слонов в Казанском цирке.

8. Черчесов: хотел привести в «Спартак» молодого Модрича, но не удалось.

9. «Фиорентина» объявила об уходе Чезаре Пранделли с поста главного тренера.

10. В Северной Осетии в потасовке в ресторане погиб боец MMA.