Микел рассказал о беседе с Конте, после которой перестал попадать в состав «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел, ныне выступающий за «Сток Сити», рассказал подробности своего ухода из лондонского клуба. По словам нигерийца, на его решение повлияла позиция главного тренера Антонио Конте.

«Я получил вызов в сборную, это было моей мечтой. Все мечтают выступить на Олимпиаде. Да, игроки хотят выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира, но Олимпиада — очень важный турнир.

Конте же сказал мне, что я должен выбирать. Он заявил: «Если ты сделаешь это, то больше не будешь частью команды». Я поговорил с руководством, сказал, что хочу ехать. В клубе проявили уважение к моему решению за всё, что я сделал для них, за то, как долго выступал тут. Я чувствовал, что в итоге был наказан за своё решение. Я вернулся и не попадал в состав. Больше я в состав не попал.

Самое забавное, что перед открытием зимнего трансферного окна Конте подошёл ко мне и сказал: «Я хочу встретиться с тобой». И это после того, как он заставлял меня месяцами тренироваться в одиночку, хотя я так долго выступал за «Челси». Затем он говорил: «Давай попытаемся всё наладить, ты будешь нужен мне в команде». Я ему сказал: «Это шутка?»

Он знал, что я хотел уйти. Тогда я просто встал и вышел из комнаты. Нельзя относиться к человеку с таким неуважением. Я не мог дождаться открытия трансферного окна, чтобы уйти из клуба. Я объяснил руководству, что точно должен уйти. Они согласились и поняли меня», — цитирует Микела The Athletic.

В составе сборной Нигерии Микел стал обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.