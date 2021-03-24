Таранов сравнил назначение Олича в ЦСКА с приходом Зидана в «Реал»

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов прокомментировал назначение Ивицы Олича на пост главного тренера «армейцев».



«Удивлён и в то же время приятно удивлён. В очередной раз Гинер на деле доказывает, что ЦСКА — это наш дом, и что всем, кто отдавал частичку себя и своей жизни этому великому клубу, всегда рады!



Ивица запомнился своей целеустремлённостью, работоспособностью и, конечно, бомбардирскими качествами. Это что касается характеристик как игрока. А как человек, он всегда был скромным, спокойным, малообщительным. Скорее всего, это могло быть связано с языковым барьером.



На мой взгляд, тут должен сложиться ряд разных обстоятельств. В этой ситуации с Оличем, я расцениваю как 50/50! Вопрос в том, как примет тебя коллектив. Какие перестройки ждут? Готов ли ты быть главным тренером ментально? Какие задачи на данном этапе первостепенны? Думаю, не имея опыта работы главным тренером, им можно стать! Зинедин Зидан…



В любом случае, я желаю Ивице успехов на новом месте и с интересом буду следить за результатами команды!» — цитирует Олича «Евро-Футбол.Ру».

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