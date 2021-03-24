В «Беневенто» заявили о желании выкупить Адольфо Гайча у ЦСКА

Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа сообщил о намерении клуба выкупить нападающего Адольфо Гайча у ЦСКА.
«Мы хотим воспользоваться опцией выкупа Гайча», — цитирует Фоджу журналист Николо Скира в «Твиттере» со ссылкой на SI.
Напомним, «Беневенто» арендовал Гайча у ЦСКА в зимнее трансферное окно на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50 процентов матчей. Итальянский клуб сможет выкупить права на игрока за € 11 млн после истечения аренды.
Ранее сообщалось, что к кандидатуре Гайча может вернуться «Интер». Агент футболиста выразил надежду, что тот в будущем перейдёт в «Милан», «Ювентус» или «Рому».
В составе «Беневенто» Гайч провёл 5 матчей в чемпионате Италии. На счету 22-летнего аргентинского форварда 2 гола.
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