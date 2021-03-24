Лингард рассказал, как главный тренер сборной Англии повлиял на его переход в «Вест Хэм»

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джесси Лингард, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», рассказал о влиянии главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта на его переход.



«Мотивация, если это можно так назвать, была такой: «Если ты останешься в Англии и будешь хорошо играть, то получишь вызов в сборную», — приводит слова Лингарда BBC.



По словам футболиста, перейдя в «Вест Хэм», он почувствовал прилив сил и теперь намерен выполнить с командой сразу несколько целей. «Я пришёл сюда с отличным настроем и концентрацией на том, что необходимо сделать».



Лингард перешёл в «Вест Хэм» в зимнее трансферное окно на правах аренды. В составе «молотобойцев» 28-летний хавбек провёл 7 матчей в английской Премьер-лиге, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Видео шикарного гола Лингарда в ворота «Арсенала»: