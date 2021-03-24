Два игрока «Тамбова» подозреваются в ставках. Клуб подтвердил, что их вызвали в РФС

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала информацию, что РФС подозревает двух игроков в ставках. Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что двух футболистов «Тамбова» вызвали в РФС из-за подозрений в ставках.



«Да, двух игроков вызывают в РФС. Но кто сказал, что их в чём-то подозревают, я не знаю. У меня такой информации нет. Есть к ним вопросы, они приедут и ответят. Не надо делать из этого сенсацию или скандал. Вопрос в письме обозначен не был», — сказала Коновалова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



«Тамбов» в 23 матчах набрал 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (48). В тройку лидеров входят московские клубы «Спартак» (44) и «Локомотив» (40).

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