Рудковская: очень обидно за Аршавина по-человечески. Он завернул куда-то не туда

Продюсер Яна Рудковская, которая является женой Евгения Плющенко и совладелицей его академии, прокомментировала скандал вокруг бывшего футболиста «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрея Аршавина. Напомним, Алиса Аршавина, бывшая жена экс-футболиста, заявила, что Аршавин сломал ей жизнь.



«Я проходила все эти истории с бывшим мужем, правда, мне наоборот не отдавали детей, а тут такая история, когда говорят: «Вот, берите детей, нянчите, помогайте, делайте что-то». А они отвечают: «Нет, не нужно».



Я посмотрела вчера выпуск Малахова. Не скрою, до ночи разговаривала с Юлей Барановской, крутое у неё интервью, что они с Андреем разделили: она забрала детей, он забрал деньги. У нас с Виктором Николаевичем [Батуриным] была сложней ситуация: он забрал и деньги, и детей. По-женски мне жалко Юлю, конечно, жаль и Алису. Они обе были безумно влюблены в этого человека.



Бриллианты… Женщины, девочки, когда вам дарят такие подарки, просите сертификат на данное изделие, но даже эта история меня не покоробила. Мне было больно, дико больно, когда человек забрал авто и отдал детское сиденье маме. Я бы сравнила это с ситуацией, как если бы я перелазила через забор, чтобы встретиться с детьми, а меня бы не пускали и говорили бы: «Я не буду платить за твоих детей».



Я всегда неплохо относилась к Андрею, но когда он начал говорить что-то про моего сына… Ну, камон, Андрей. Ты лучше посмотри, как твои четверо детей развиваются? Ты высмеиваешь Саню Плющенко, так зайди в инстаграм его папы и посмотри, что этот мальчик делает на льду. А его тренирует его папа! Бегает и прыгает с ним и по 3 часа на льду, почти каждый день тренирует. А что делаешь ты? Ты от одних детей почти отказался, от вторых детей отказался. Не важно, твои они, или чужие, они же к тебе привыкли, папой назвали. Дети же не кошки или собаки. Хотя и кошки, и собаки привыкают к своим хозяевам, а это родной человек, который был рядом, когда других не было.



Честно, мне очень обидно за него по-человечески. Я не знаю, как бы я на его месте после всех этих сюжетов заходила бы в студию «Матч ТВ» или куда-либо. Ещё хочется сказать: «Андрей, остановись, начни все с чистого листа, пересмотри свое отношение к детям и женщинам своим». Аршавин — хороший парень, добрый, веселый, очень позитивный. Человек, который был кумиром миллионов мальчишек. Хочется спросить: «Что ты делаешь? Кто тебе в старости кусок хлеба принесет?» И ладно бы по отношению к кому-то, но по отношению к своим детям малолетним… Можно не любить своих жен, любовниц, но как можно так относиться к детям? Жену можно разлюбить, но дети — это на всю жизнь. Зачем тогда делать, рожать этих детей? У него четыре ребенка, все живут в социуме, у них отец — великий спортсмен. Ему нужно пересмотреть свое отношение к детям. Он завернул куда-то не туда.



Я не знаю, кто эти друзья или мама. Я дружу с Кержаковым и всегда ему говорю: «Саша, будь лояльным, ты же крутой». И я уважаю его за то, что он боролся за своего сына. И за его позицию в отношении детей. Если бы мы были друзьями, я бы сказала: «Андрей, что ты делаешь? Это неправильно! Открой веки, это же твои дети и твоя кровь!» — цитирует Рудковскую Sport24.

«Он — психопат». Бывшая жена Аршавина — о жизни с футболистом